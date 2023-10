Como fazer trend Disney Pixar: aprenda a criar o seu personagem com IA

Fazer um personagem "Disney Pixar" é a nova trend das redes sociais. Quem costuma navegar pelo feed do Instagram ou do X (antigo Twitter) provavelmente já se deparou com imagens de usuários em versões de desenho animado, ao estilo dos personagens dos estúdios. Para entrar na brincadeira, é possível usar programas gratuitos com inteligência artificial (IA). Uma das plataformas que permitem gerar as caricaturas sem custo é o Bing Image Creator, da Microsoft, que utiliza o gerador de imagens DALL-E, criado pela OpenAI. O recurso está disponível tanto para navegador, no PC, quanto para celulares, pelo aplicativo do Bing para Android ou iPhone (iOS).