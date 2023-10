Como fazer um convite interativo no Canva pelo celular

Convites interativos para festas podem ser criados pelo Canva , plataforma de design disponível para Android e iPhone ( iOS ). Repleto de modelos pré-prontos, o app disponibiliza diversas opções para criar convites, incluindo recursos que podem torná-los interativos. Links direcionais para endereços do Google Maps ou para a página de confirmação da presença, além de símbolos que, quando clicados, direcionam para páginas adicionais do convite, são alguns exemplos. Veja, a seguir, o passo a passo para criar um convite interativo no Canva.

É possível fazer convites interativos utilizando o Canva — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como criar um convite interativo no Canva

Passo 1. Na página inicial do Canva, clique na aba de pesquisa e digite “convite de aniversário”, depois selecione a primeira opção;

Comece a criação do convite no Canva pesquisando pelo modelo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 2. Role a tela para encontrar o modelo pré-pronto que mais gostar. Depois de escolher, clique sobre ele para editar;

Comece a editar o seu convite no Canva — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 3. Agora é a hora de inserir as suas informações no modelo. Para isso, basta clicar sobre os elementos. Você poderá mudar a data, o nome, local e frase de convocação. Para deixar as letras e números do seu jeito, você pode usar a barra inferior;

Insira as informações do seu evento no modelo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 4. Para inserir um elemento diferente, como uma foto, imagem, desenho ou vídeo, basta clicar no ícone de + no canto inferior esquerdo da tela e selecionar uma das opções da barra inferior;

Implemente o seu convite inserindo uma foto ou outro elemento — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 5: Seu convite já está editado da forma que mais gosta. Agora, é hora de deixá-lo interativo. Para isso, vamos começar adicionando um link do local onde acontecerá a festa. Comece inserindo um Pin de localização, clicando no símbolo de +, no canto inferior esquerdo da tela. Em seguida, selecione a opção “Elementos” no menu inferior, digite “Pin de Localização” na barra de pesquisa e escolha uma das imagens que mais combina com o seu convite;

Adicione uma imagem para deixar o seu convite no Canva mais interativo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 6. Redimensione, usando os pontinhos brancos que aparecem ao redor do Pin e o posicione próximo ao endereço. Se você quiser, pode deixar apenas o Pin e apagar o endereço. Deixe a aba do Canva em segundo plano, vá para os apps do seu celular e procure pelo Google Maps;

Posicione o Pin no local desejado — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 7. Com o Google Maps aberto, clique na barra de pesquisa e digite o endereço do local no qual irá acontecer a festa. Ao confirmar na tela que o endereço está correto, role as opções que aparecem logo acima das imagens do local, até encontrar a opção “Compartilhar” e clique nela;

Procure o endereço onde ocorrerá a festa no Google Maps — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 8. Depois, selecione “Copiar para a área de transferência” para que o link seja copiado. Feche o aplicativo do Maps e volte para a página do seu convite no Canva. Clique sobre o Pin e segure. Ao surgir a opção “Mais”, role o Menu até encontrar o botão de adicionar link;

Cole o link do Google Maps no seu convite — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 9. Agora, clique e segure na barra de texto e quando surgir a opção “Colar”, clique nela. Ao fazer isso, o link com o endereço será colado automaticamente. Depois, clique num dos espaços em branco perto da caixa de texto para que o link seja adicionado e finalize clicando no “X”;

Finalize a inserção do link no seu convite interativo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 10. Seu convite pode ficar ainda mais interativo com duas páginas e um envelope. Para fazer isso, basta clicar no ícone com 4 quadradinhos no canto superior direito da tela e selecionar a opção "duplicar". Logo em seguida, clique no X para fechar;

Adicione 2 páginas e 1 envelope ao seu convite no Canva — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 11. Agora você tem duas páginas iguais. Na primeira delas, é possível criar uma “capa” do convite. Uma sugestão para isso é deixar apenas o seu nome e idade que irá comemorar, excluindo os demais elementos;

Adicione um belo efeito ao seu convite no Canva — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 12. Em seguida, clique no símbolo de + e selecione a opção elementos. Digite “envelope” na barra de pesquisa e selecione a figura de carta que mais gostar. Posicione a carta no melhor local, de preferência no centro do convite;

Adicione elementos ao seu convite no Canva — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 13. Volte a clicar no símbolo de +. Agora, procure por um selo. Redimensione, clicando e arrastando as pontas, e o posicione no centro de abertura do envelope;

Adicione um selo ao seu convite — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 14. Insira uma caixa de texto e escreva “Clique no selo para abrir”. Posicione-a abaixo do envelope;

Posicione o selo no lugar correto — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 15. Clique sobre o selo e segure. Role o menu até encontrar a opção “Inserir Link”, clique na barra e role a tela até encontrar o documento de número 2, selecione-o e clique em “Pronto”. Desse modo, ao clicar sobre o selo, o convidado será direcionado para as informações principais do convite, que estão na segunda página;

Agora é hora de inserir um link no seu convite — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 16. Prontinho, seu convite interativo já está finalizado! Para enviá-lo aos seus amigos, você deve clicar na setinha subindo, presente no canto superior direito da tela, rolar a barra de opções que irá surgir até encontrar a opção site e optar pelo modo de rolagem.

Agora é hora de iniciar o processo de compartilhamento do convite — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 17. Finalmente, selecione o modo de rolagem e clique em “Abrir site”. Depois, basta clicar no ícone de compartilhamento no topo da tela e enviar o link para os seus amigos.

Clique na opção abrir site — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com Informações de Canva (1 e 2)

