Como fazer um empréstimo no banco Nubank pelo celular em 2023

Se você está precisando de dinheiro e tem interesse em saber como fazer um empréstimo no Nubank, saiba que o procedimento é bem simples, prático e livre de burocracia. Todo o processo pode ser realizado em poucos minutos pelo aplicativo do banco digital, tanto no sistema Android quanto no iOS (iPhone). Você pode escolher parcelar em até 24 vezes e definir o melhor dia para começar a pagar antes de finalizar a solicitação do dinheiro. Além disso, o app exibe a quantia a ser paga mensalmente e os juros, que variam de acordo com o valor do empréstimo e quantidade de parcelas selecionadas.