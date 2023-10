Como gerar um boleto de cobrança ou depósito no app do PicPay

Ao ter uma conta no PicPay , é interessante que você conheça e utilize as funcionalidades oferecidas pelo app, como a de gerar boleto pelo próprio aplicativo. Dessa forma, você pode, por exemplo, fazer depósitos na sua conta de modo a inserir saldo ou, ainda, você pode realizar cobranças a terceiros, em caso de uma venda, prestação de serviço ou outra situação. O procedimento para gerar boleto no app do PicPay é bem simples e fácil, e funciona tanto em celulares Android quanto iPhones ( iOS ). Normalmente, leva até dois dias úteis para o dinheiro ser creditado após o pagamento.

Sendo assim, se você quer aproveitar ao máximo o seu app e saber na prática como gerar um boleto bancário no PicPay, seja para adicionar dinheiro à sua conta, seja para outra pessoa pagar, confira o tutorial a seguir. O passo a passo foi realizado em um iPhone XR com o iOS 13, mas as dicas também valem para usuários de celulares com o sistema do Google.

Tutorial mostra como gerar um boleto no aplicativo do PicPay — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como gerar um boleto bancário no PicPay

Passo 1. Parar gerar boleto no PicPay, abra o aplicativo e acesse a aba "Carteira". Por lá, pressione "Adicionar";

Como gerar boleto? PicPay permite adicionar dinheiro à conta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Em seguida, escolha a opção "Boleto bancário", digite o valor que você quer adicionar e toque em "Gerar boleto" — lembrando de observar os limites indicados pelo app, pois há condições em termos de valores e de quantidade de boletos gerados por semana;

Tem como gerar boleto no PicPay? Método permite adicionar dinheiro à conta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Agora, basta copiar o código para fazer o pagamento em qualquer banco ou casa lotérica, dependendo do valor. Ou se o boleto for para um terceiro, copie o código e encaminhe-o para a pessoa. Ainda, caso queira, você pode imprimir o boleto ou compartilhar o link dele por mensagem no WhatsApp, por exemplo. Para isso, basta clicar em "Opções de boleto" e selecionar a opção desejada.

Veja opções de como gerar boleto pelo PicPay — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto. Com apenas esses três passos, você consegue gerar um boleto no PicPay, tanto para você pagar e adicionar saldo à sua conta, como também para cobrar uma pessoa.

