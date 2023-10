Como instalar (ou reinstalar) o Pacote Office no seu computador

Se você deseja utilizar programas como Word , Excel e PowerPoint , é importante saber como instalar (ou reinstalar) o Pacote Office no seu PC — seja ele um computador ou um notebook. Para isso, vale saber que existem dois procedimentos possíveis, dependendo do tipo de licença que você tem. Se o seu dispositivo tem o Office 2010 , 2013 ou 2016, pode haver uma licença física ou digital atrelada à instalação. Já se a ativação for do Office 2019 ou proveniente de uma assinatura do serviço Office 365 , os aplicativos podem ser validados automaticamente com uma conta online e instalados quantas vezes forem necessárias.

A seguir, veja como instalar (ou reinstalar) o Office no seu PC, seja o pacote de 2010, 2013, 2016, 2019 ou o 365.

Como instalar o Pacote Office: conheça o passo a passo em diferentes versões — Foto: Divulgação/Microsoft

Como instalar ou reinstalar o Pacote Office 2010, 2013 e 2016 — Encontre a chave do produto

Se você não registrou o seu Office com uma conta da Microsoft usando e-mail e senha, será necessário ter uma chave de produto composta por 25 dígitos alfanuméricos para reinstalar o pacote de programas. Em uma cópia física do Office, a chave de instalação costuma vir na caixa ou na documentação que vem no pacote. Por outro lado, se a compra foi online, a chave pode estar em um e-mail enviado pela Microsoft após o pagamento.

Se você perdeu a caixa e o recibo da compra física ou não encontra o e-mail que confirma uma transação online, é possível obter a licença no próprio computador onde o Office já foi instalado antes.

Passo 1. Baixe o aplicativo gratuito Magical Jelly Bean Keyfinder (https://www.magicaljellybean.com/keyfinder/) e instale no computador;

Instale o Magical Jelly Bean Keyfinder para encontrar a licença do Office no PC — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. A janela inicial do programa mostrará os programas instalados no computador e a licença atrelada a ele em “CD Key”. A chave completa aparece quando se trata do Office 2010 (lembre-se que o Office 2003 já não conta com suporte da Microsoft). É possível também obter a sequência por meio do Prompt de Comando;

Encontre a licença do Office 2010 no Magical Jelly Bean Keyfinder — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Se você tem o Office 2013 ou 2016, o utilitário exibe apenas os cinco últimos dígitos do código. Nesse caso, é possível usar a informação para tentar encontrar a chave completa mais uma vez no seu e-mail ou em um recibo armazenado no computador. Se ainda assim não for possível encontrar a licença, é possível obter ajuda na central de atendimento telefônico da Microsoft no Brasil: 0800 047 4688.

Magical Jelly Bean Keyfinder mostra apenas cinco últimos dígitos da licença do Office 2013 ou 2016 — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Como instalar ou reinstalar o Pacote Office 2010 com a chave de produto

Com a chave do produto em mãos, acesse a página de instalação do Office 2010 (https://www.microsoft.com/pt-BR/software-download/office). Role a página, digite a chave completa de 25 dígitos no campo em destaque e clique em “Verificar”. Se o código corresponder a uma licença válida do Office 2010, o site irá lhe redirecionar para o download do programa.

Valide uma chave de produto do Office 2010 para fazer o download — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Como instalar ou reinstalar o Pacote Office 2013 ou 2016 com a chave de produto

Acesse a página de configuração do Office (https://office.com/setup) e faça login com uma conta da Microsoft. Em “Inserir chave do produto”, digite o código de 25 dígitos obtido no seu e-mail, no computador ou junto ao atendimento da Microsoft. Depois, selecione Brasil e Português (Brasil) nas configurações de região e idioma e siga os passos até conseguir o link de instalação do Office.

Insira a chave do Office 2013 ou 2016 para atrelar a uma conta da Microsoft e fazer o download — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Como instalar o Pacote Office 2013 ou 2016 com uma conta da Microsoft

Instalar ou reinstalar o Office 2013 ou 2016 é mais simples quando você já tem uma conta da Microsoft atrelada à primeira instalação. Nesse caso, basta abrir a página do Office no painel da Microsoft (https://account.microsoft.com/services/office), fazer login com e-mail e senha e procurar pelo botão “Instalar Office”.

Reinstale o Office 2013 ou 2016 no painel de serviços da conta Microsoft — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Como instalar ou reinstalar o Pacote Office 2019 e 365

A compra do Office 2019 ou 365 é necessariamente atrelada a uma conta da Microsoft. Dessa maneira, a instalação ou reinstalação é mais simples. Acesse a sua conta da Microsoft e, no painel de serviços (https://account.microsoft.com/services/office), busque pelo botão “Instalar Office”.

Reinstale o Office 365 ou 2019 no painel de serviços da conta Microsoft — Foto: Reprodução/Paulo Alves

