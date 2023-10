Como mesclar células no Excel? Aprenda em poucos passos

Mesclar células no Microsoft Excel é um procedimento simples que pode ser feito em poucos passos no computador. O recurso possibilita que o usuário agrupe diferentes células em um único espaço, sendo útil para criar títulos ou áreas mais amplas na planilha. Vale destacar que, ao mesclar várias células, o conteúdo da célula do canto superior esquerdo será considerado o principal, sendo mantido naquele agrupamento. As demais informações contidas no interior das outras células agrupadas serão excluídas automaticamente pelo programa. Confira, a seguir, como mesclar células no Excel e como separar células mescladas.