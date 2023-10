Como mudar a cor de uma imagem no Canva? Aprenda a alterar tonalidades

Mudar a cor de uma imagem no Canva é um procedimento simples que pode ser feito em poucos passos. O editor fornece uma ferramenta que disponibiliza filtros prontos, mas também permite que o usuário ajuste a tonalidade manualmente até chegar no tom desejado. É possível fazer as modificações em toda a imagem ou somente em colorações específicas da figura, protegendo outros elementos de possíveis alterações, por meio de controles deslizáveis de saturação, matiz e temperatura, por exemplo. Confira, a seguir, como mudar a cor de uma imagem no Canva.