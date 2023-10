Como pedir cartão de crédito e débito no app do PicPay: guia prático

No tutorial a seguir, confira como pedir o cartão de crédito e débito do PicPay pelo app. O procedimento foi realizado em um iPhone XR com o iOS 14, mas as dicas também valem para usuários de celulares com o sistema do Google. Confira.

Saiba como pedir o seu cartão de crédito e débito do PicPay, o PicPay Card — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

📝 Cartão de crédito digital vira febre no Brasil: vale a pena ter um? Veja opiniões no Fórum do TechTudo

Como pedir cartão de crédito e débito do PicPay pelo app? Confira o passo a passo

Passo 1. Abra o app do PicPay e toque sobre o banner do cartão, conforme indicado na imagem abaixo. Se o banner não aparecer para você, acesse seu perfil e procure a aba "Meus Cartões". Em seguida, pressione "Pedir meu cartão";

Tutorial ensina como solicitar o cartão do PicPay pelo aplicativo para Android e iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Informe o seu endereço completo e toque em "Continuar". Na próxima etapa, escolha o tipo de documento de identificação e forneça os dados. Feito isso, toque novamente em "Continuar";

Informe o seu endereço e documento para solicitar o cartão de crédito do PicPay — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Na sequência, será necessário enviar uma selfie e imagens do documento selecionado no passo anterior. Toque sobre o ícone da câmera e pressione "Tirar foto" para mandar as imagens;

Envie uma selfie e fotos do documento para pedir o PicPay Card de débito ou crédito — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Nessa quarta etapa para solicitar o cartão de crédito e débito do PicPay, o aplicativo mostrará algumas dicas sobre como tirar fotos com boa qualidade. Após conferi-las, toque em "Tirar foto" para enviar dados do seu documento e uma selfie. Após encaminhar todas as imagens necessárias, pressione "Próximo";

Envie uma selfie e fotos do documento — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 5. Informe a sua renda mensal e patrimônio. Na próxima tela, confira se as informações fornecidas estão corretas e toque em "Continuar" para pedir o seu PicPay Card de débito e crédito;

Informe sua renda mensal e patrimônio — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 6. O pedido de cartão do PicPay será enviado para análise, que deve acontecer em até 48 horas. Por fim, toque em "Ok, entendi" para finalizar o processo. Se aprovado, o cartão será enviado para o seu endereço.

Tela de confirmação do pedido do cartão PicPay — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Viu como é simples e rápido para pedir um cartão de crédito e débito do PicPay? Com apenas seis passos é possível solicitá-lo e todo o processo pode ser feito pelo app no seu celular.

