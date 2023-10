Como recuperar contatos apagados do celular (iPhone e Android)

Saber recuperar contatos apagados do celular é muito importante nos dias atuais, já que a maioria das pessoas depende da agenda dos smartphones para lembrar o número até mesmo da família e de amigos próximos. Seja por acidente ou por alguma falha no dispositivo, os contatos podem ser excluídos e perdidos. Por isso, o TechTudo apresenta a seguir um passo a passo completo de como recuperar contatos apagados do celular Android ou iPhone ( iOS ).

O tutorial vai desde a recuperação por meio da conta do Google, até a restauração via iCloud. Além disso, saiba como recuperar um contato apagado do WhatsApp e como localizar contatos que estão na lixeira do seu celular.

Saiba como recuperar contatos apagados do celular — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝Tem como excluir aviso de mensagem apagada no WhatsApp? Tire essa e outras dúvidas no Fórum TechTudo

Como recuperar contatos apagados do celular? Saiba tudo neste tutorial. Veja no índice abaixo os tópicos que serão abordados:

Como recuperar contato apagado no Android Como recuperar contato apagado no iPhone (iOS) Onde fica a lixeira dos contatos? Como ecuperar contatos do WhatsApp Contatos sumiram do celular?

1. Como recuperar contatos apagados no Android

Se você é um usuário de um celular com Android, a recuperação dos contatos é possível através da conta do Google. O passo a passo abaixo foi realizado em um modelo da Samsung. Confira:

Passo 1. Acesse as configurações do dispositivo Android e clique em “Google”;

Recupere contatos no Android pela conta Google — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 2. Vá em “Configurar e Restaurar”. Em seguida, clique em “Restaurar contatos”.

Siga o passo a passo e recupere contatos apagados do seu celular — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Certifique-se de que a opção "Contatos" esteja ativada para sincronização. Isso garantirá que seus contatos sejam salvos na nuvem e possam ser recuperados.

2. Como recuperar contatos apagados no iPhone (iOS)

Caso seu aparelho seja um iPhone, a recuperação dos contatos pode ser feita através da conta do iCloud. Saiba como neste passo a passo:

Passo 1. Acesse o site do iCloud (www.icloud.com) e faça login com sua conta Apple;

Acesse o site do iCloud (www.icloud.com) e faça login com sua conta Apple; Passo 2. Na barra de ferramentas, clique no botão de Inicialização dos App e depois acesse “Recuperação de dados”;

Na barra de ferramentas, clique no botão de Inicialização dos App e depois acesse “Recuperação de dados”; Passo 3. Clique em “Restaurar contatos”;

Clique em “Restaurar contatos”; Passo 4. Escolha a versão de backup que você deseja recuperar e clique em Restaurar.

Recupere contatos apagados do iPhone pelo iCloud — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

3. Onde fica a lixeira dos contatos?

A lixeira de contatos, muitas vezes desconhecida pelos usuários, é uma funcionalidade que pode se tornar a salvaguarda dos números excluídos acidentalmente. Em aparelhos Android e iOS, a lixeira pode variar em termos de localização e de nome, mas geralmente é encontrada no aplicativo de contatos do seu dispositivo. Saiba como encontrar a lixeira de contatos no app do Google neste tutorial completo do TechTudo.

No entanto, o usuário deve ficar atento: os números excluídos ficam armazenados temporariamente na lixeira por, no máximo, 30 dias. Após este período, se a recuperação não for feita, os contatos são excluídos de forma permanente.

O contato excluído fica na lixeira por 30 dias — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

4. Como recuperar contatos do WhatsApp

A recuperação de contatos no WhatsApp geralmente é automática, pois o aplicativo sincroniza seus contatos junto à lista de números do telefone. Uma dica é fazer backup regularmente dos contatos e das conversas. Assim, caso um contato suma acidentalmente, a recuperação é facilitada ao acessar um backup anterior à perda.

Para usuários de dispositivos Android ou iPhone, a recuperação de contatos do WhatsApp também é possível pela conta Google e pelo iCloud. O tutorial completo do TechTudo mostra todos os passos para recuperar contatos no mensageiro.

Backup do WhatsApp ajuda a recuperar contatos apagados — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

5. Contatos sumiram do celular?

Se os seus contatos sumiram inesperadamente do celular, isso pode ser resultado de vários fatores, incluindo atualizações de software ou erros. É importante ver se o sistema operacional está atualizado antes de tomar qualquer outra atitude.

Uma das possíveis causas está relacionada com a mudança na sincronização dos contatos com a conta Google. O problema já chegou a alarmar alguns usuários, mas possui uma solução simples. O TechTudo mostra como recuperar os contatos que sumiram do Android de forma simples.

Veja também: Como formatar o celular? Confira tutorial para iPhone e Android