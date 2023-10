Como salvar uma rota no Google Maps

É possível salvar uma rota no Google Maps, aplicativo de localização disponível para Android e iPhone (iOS). Com o procedimento, trajetos frequentes podem ser acessados rapidamente na seção "Ir", na página inicial, poupando o tempo de inserir os destinos manualmente a cada viagem. Vale destacar que, em qualquer opção de transporte (como carro, ônibus ou a pé), a plataforma automaticamente definirá a sua localização atual como local de partida. No tutorial a seguir, veja como fixar um trajeto utilizando o serviço de mapas do Google.