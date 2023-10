Como tirar notificação de correio de voz no Android e iPhone

Felizmente, há maneiras de resolver a situação, como desativar o recebimento dessas mensagens e até mesmo contatar empresas de telefonia para cancelar o serviço. No tutorial a seguir, veja como realizar o procedimento e entenda, também, como entrar em contato com operadoras como Claro , Tim e Vivo para fazer a desativação definitiva das mensagens.

Caso você não queira receber correios de voz em seu telefone, é possível desativar a opção entrando em contato com sua operadora. O processo pode ser feito por telefone, bastando ligar para *555 em empresas de telefonia como Claro e Vivo, ou para *144, na Tim. O procedimento também pode ser realizado via SMS; na Vivo, basta enviar a palavra “SAIR” para 5550, caso você seja usuário do plano comum, ou para 5557 se for assinante premium. Na Claro, a mensagem de texto deve ser enviada para 552. Dependendo da empresa, você também poderá realizar a desativação através dos aplicativos oficiais, disponíveis gratuitamente na App Store e na Google Play Store.