Como tirar propaganda do celular Samsung Galaxy J7, A32, A03 e outros

Você tem um Samsung Galaxy e está incomodado com anúncios que aparecem constantemente na área de notificações e na tela bloqueio do seu celular? Se sim, saiba que há como tirar esse tipo de propaganda do seu smartphone, seja ele um J7, A32, A03, A22, A10 ou outro modelo da linha. Há duas formas de fazer isso, sendo que em ambas o passo a passo é bem simples e pode ser realizado com poucos cliques em seu dispositivo.

Essas propagandas, vale explicar, são decorrentes de um serviço da fabricante que vem ativado por padrão no Galaxy. Por esse motivo, todo usuário que compra um celular da linha acaba tendo que conviver com esses anúncios em seus smartphones — a não ser que os desabilite. Para isso, você pode recorrer às configurações do seu dispositivo ou acessar diretamente a notificação para desativá-los. A seguir, você verá tutoriais de como tirar a propaganda do Samsung Galaxy dessas duas maneiras. O passo a passo foi feito em um S8 rodando Android O, porém ele é o mesmo para outros modelos de celular da sul-coreana. Confira.

Como tirar propaganda do celular Samsung Galaxy que aparece nas notificações e na tela de bloqueio — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Como tirar propaganda do celular Samsung Galaxy

A linha Galaxy é bastante popular entre os brasileiros, porém os anúncios que aparecem nas notificações e na tela de bloqueio costumam ser um incômodo para os usuários. Por esse motivo, vale a pena saber como tirar propaganda do celular Samsung. Nos tópicos a seguir, veja como fazer isso a partir da notificação e por meio das configurações do seu aparelho.

Como desativar a propaganda do celular Samsung a partir da notificação

Passo 1. Ao perceber uma propaganda, mova o banner lateralmente para revelar o botão de configurações. Toque no ícone de engrenagem para acessar as opções.

Acesse as configurações da notificação no celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Você verá os ajustes de notificação do Samsung Push Service, app responsável por exibir a publicidade no aparelho. Basta clicar na chave azul, em "Ativado", para virá-la e, assim, desativar os alertas de propaganda provenientes do serviço.

Desative o serviço de push da Samsung — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Como tirar a propaganda que aparece no celular Samsung por meio das configurações do smartphone

Se a notificação de anúncio não aparecer para você ao pegar o celular para seguir o tutorial, sem problemas, é possível tirar a propaganda do seu Samsung Galaxy por meio das configurações do dispositivo — veja como.

Passo 1. Em demais aparelhos da Samsung, é preciso desativar o recebimento de propagandas pelas configurações do aparelho. Busque pelo item “Informações de marketing”. No Galaxy S8, a opção fica no menu “Gerenciamento geral”.

Acesse o menu de informações de marketing no celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Desmarque a caixa ao lado de “Aceito receber informações de marketing” e toque em “Ok”.

Cancele o recebimento de propagandas nas notificações do aparelho — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Pronto, com apenas esses dois passos você consegue tirar a propaganda do seu celular Samsung, seja ele um J7, A32, A03, A22, A10 ou outro modelo da linha — viu como é simples?

