Como transferir dados do Android para o iPhone (iOS)? Veja guia completo

Desenvolvido pela Apple , o app está disponível na Google Play Store e é ideal para quem busca migrar de uma plataforma para outra de forma intuitiva. Além desta plataforma, é possível fazer a transferência entre os dispositivos através do AnyTrans , pelo Google Mail ( Gmail ) ou manualmente. Siga o passo a passo a seguir para transferir os dados do celular Android para um novo iPhone.

Confira os tópicos que serão abordados no texto a seguir:

1. Como transferir dados do Android para o iPhone pelo app Migrar para iOS?

2. Como transferir dados do Android para o iPhone pelo AnyTrans?

Sendo uma alternativa ao iTunes , a ferramenta funciona com uma interface "arrasta e solta", que auxilia na hora de fazer backup de músicas e na transferência de arquivos entre dispositivos. Além disso, não oferecer riscos de que um conteúdo transferido por um PC seja deletado em um iPad, por exemplo.

3. Como transferir dados do Android para o iPhone com o Google Mail (Gmail)?

Transferir arquivos utilizando o Gmail também é possível, mas esse método suporta um número limitado de sincronização de dados sendo eles: contatos, e-mails e calendário. Para isso, é preciso que Android e iPhone estejam conectados na mesma conta do Gmail. Confira:

4. Como passar o WhatsApp do Android para o iPhone?

Transferir o WhatsApp do Android para o iPhone é bem simples. O procedimento pode ser realizado através de um recurso nativo do aplicativo, que permite a importação do histórico de mensagens entre sistemas operacionais diferentes. Veja a seguir: