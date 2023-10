Como vender livros e ebooks na Amazon - confira o passo a passo

Saber como vender livros e ebooks na Amazon pode ser uma forma interesse de você ganhar dinheiro. No site da empresa, é possível criar um perfil de venda voltado para a comercialização tanto de livros físicos quanto digitais. O recurso foi desenvolvido para pessoas comuns e também para sebos e livrarias, que desejam alcançar um número maior de clientes com anúncios em um dos maiores sites de compras de livros da Internet.

Para criar uma conta de vendedor e começar a vender livros na Amazon, é necessário escolher entre dois planos: o profissional ou individual. O primeiro, que tem mensalidade de R$ 19 e cobrança de comissão, é indicado para empresas e pessoas que pretendam vender mais de dez livros por mês. Já o segundo não possui assinatura, porém ele cobra uma tarifa de R$ 2 mais uma comissão de 10% por cada venda, além de ter um limite de comercialização de dez livros por mês. A seguir, confira como vender livros físicos e digitais na Amazon passo a passo.

Tutorial mostra como vender livros no site da Amazon — Foto: Reprodução

Como vender livros e ebooks na Amazon? Comece criando seu perfil de vendedor

Para vender livros no site da Amazon, sejam eles físicos ou digitais, você deve, primeiramente, criar um perfil de vendedor — para isso, acompanhe o passo a passo a seguir.

Passo 1. Acesse o site da Amazon e repouse a seta do mouse em "Olá. Faça seu login". Clique na opção "Faça seu login", que aparecerá logo em seguida;

Faça o login na sua conta da Amazon acessando a opção na página inicial — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Digite seu endereço de e-mail usado como login no site e clique em "Continuar";

Opção para usar o e-mail de acesso à conta da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Depois, insira sua senha e clique em "Fazer login";

Opção para logar em uma conta da Amazon pelo computador — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 4. Vá até o final da página inicial da Amazon e clique na opção "Venda na Amazon";

Caminho para acessar a ferramenta de vendas do site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 5. A seguir, selecione o plano de sua escolha. Nesse exemplo, utilizaremos a opção "Plano de Vendas Individual";

Planos de venda oferecidos pelo site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 6. Tendo em mãos os documentos requisitados pela Amazon, insira a razão social para as suas vendas pelo site. Você pode utilizar seu nome ou um nickname. Selecione a opção "Eu li e aceito os termos e condições do contrato de vendedor" e clique em "Próximo";

Informe uma razão social para vender livros no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 7. Agora, adicione seu endereço e digite um nome de exibição para seu perfil de vendedor. Então, digite seu número de celular e escolha como deseja receber o código de verificação da conta (SMS ou e-mail). Para prosseguir, clique em "Enviar SMS agora";

Página para configurar um perfil de vendedor no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 8. Digite o código que recebeu por SMS ou e-mail e clique em "Verificar';

Janela para inserir o código de verificação para criação de conta de vendedor no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 9. Nesse momento, digite o número do cartão de crédito, validade e o nome do portador do cartão. Selecione seu endereço e, para continuar, clique em "Próximo";

Digite seus dados de pagamento para prosseguir com a criação de perfil de vendedor no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 10. Selecione o seu tipo de documento: para empresas, use CNPJ; já a opção CPF deve ser assinalada caso seja pessoa física. Logo abaixo, digite o número do documento e sua data de nascimento. Finalize a criação do perfil de vendedor clicando em "Salvar e continuar";

Clique em "salvar e continuar" para finalizar a criação de uma conta de vendedor no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Como criar um anúncio de livro para vender na Amazon?

Após criar o seu perfil de vendedor, é necessário produzir o anúncio do livro que você deseja vender no site da Amazon. Para esse objetivo, confira o guia a seguir.

Passo 1. Após a criação do perfil, você será redirecionado para a página Amazon Seller Central. Em "Catálogo", clique em "Adicionar produtos";

Inicie a configuração para venda de um produto no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Em "Publicar um novo produto", digite o nome do livro que deseja vender e clique em "Pesquisar" para encontrá-lo no catálogo da Amazon;

Pesquise o livro que pretende vender no catálogo da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Ao encontrar o mesmo título que deseja vender, clique em "Venda o seu";

Acesse a opção "Venda o seu" para cadastrar o livro que será vendido pelo site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 4. Crie com caracteres naturais um código SKU (Stock Keeping Unit, em português "Unidade de Manutenção de Estoque") que identificará o produto no site. Em seguida, informe as condições do livro, o valor e quantidade disponível. Para finalizar a configuração do anúncio, clique em "Salvar e finalizar". Você visualizará uma tela de confirmação do anúncio.

Página de definição de dados de um livro que será vendido no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Como acessar o seu perfil de vendedor?

Agora que você já sabe como criar anúncios para vender livros na Amazon, veja como acessar o seu perfil de vendedor na plataforma e acompanhar suas vendas.

Passo 1. Com sua conta logada no site, clique em "Contas e Listas";

Caminho para acessar as opções de um perfil de usuário no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Em "Outras contas", selecione "Sua conta de vendedor";

Caminho para acessar a tela de início para vendas no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Depois, clique em "Faça Seu Login" para entrar na página Amazon Seller Central. Por esse caminho, você pode vender novos livros e visualizar produtos à venda.

Opção para logar em uma conta de vendedor no site da Amazon — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Aproveite a dica para vender livros novos e usados por meio da Amazon.

