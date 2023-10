Como ver fps no CS2? Veja como rodar o jogo de tiro melhor

Counter-Strike 2 (CS2) foi lançado para PC e pode ser baixado de graça no Steam. O game de tiro em primeira pessoa não é tão pesado, mas pode rodar de forma mais "lisa" de acordo com as configurações gráficas escolhidas. O usuário pode monitorar o fps, ou “frames por segundo”, para ver como está a velocidade do jogo, algo que pode ser útil para acompanhar o desempenho do seu computador durante as partidas. Saiba, a seguir, como ver o fps no CS2 e confira algumas dicas para aprimorar sua experiência.