Concurso INPE 2024: confira salários e como ver edital e se inscrever

O concurso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 2024 abriu inscrições às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (31). Com isso, os candidatos podem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até o dia 4 de dezembro de 2023. 92 vagas foram oferecidas para os cargos de tecnologista e pesquisador, com atuação em diferentes cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Os salários variam de R$ 5.211 a R$ 16.134, a depender da formação do candidato. Confira, a seguir, as vagas detalhadas e o cronograma do concurso e saiba como ver o edital e como se inscrever no concurso do INPE 2024.