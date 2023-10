Corinthians x América-MG ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Corinthians e América-MG, fazem às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (22), um jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a partida contará com transmissão ao vivo e online na TV fechada pelo canal Premiere . Além disso, os assinantes do pacote Globoplay + Premiere podem assistir ao duelo online e em tempo real no Globoplay . Para isso, basta acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone ( iOS ). Atualmente, a assinatura do plano custa a partir de R$ 39,90 ao mês.

O jogo marca o encontro de dois times que estão na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão quer vencer para abrir distância do Z4, enquanto o Coelho é o lanterna da competição e ainda sonha em se livrar da zona de rebaixamento. A seguir, confira as prováveis escalações e saiba como assistir ao confronto entre Corinthians e América-MG hoje.

Corinthians x América-MG ao vivo hoje: jogo do Brasileirão 2023 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site Corinthians

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Veja no Fórum do TechTudo

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner (Bruno Mendez), Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Fausto Vera, Giuliano, Renato Augusto, Rojas (Wesley), Romero e Yuri Alberto.

Provável escalação do América-MG

Cavichioli, Éder (Ricardo Silva), Maidana, Danilo Avelar, Matheus Henrique, Martínez, Juninho, Benítez (Alê) , Nicolas Vichiatto, Mastriani e Felipe Azevedo.

Corinthians x América-MG ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Na página inicial, clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito, para fazer login no streaming com uma Conta Globo ou assinar o serviço;

Faça login no Globoplay usando uma Conta Globo ou assine um plano que ofereça o canal Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Depois de fazer login, pressione a guia "Agora na TV" para acessar a tela que reúne as transmissões ao vivo e online da plataforma;

Acesse a seção "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora da partida, vá no campo "Esportes" e selecione o canal Premiere para dar início à transmissão de hoje.

Após entrar no campo de esportes da plataforma, público encontra a transmissão ao vivo e online do canal Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Corinthians x América-MG ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Globoplay em seu celular. Depois, pressione o ícone do avatar, que fica no canto superior direito, para fazer login com uma Conta Globo ou adquirir uma pacote do serviço;

Corinthians x América-MG: jogo será transmitido ao vivo e online pelo app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima tela, toque no botão "Agora" para acessar a página que disponibiliza as transmissões ao vivo. No horário agendado, toque em "Esportes" e clique em Premiere para assistir ao jogo do Brasileirão.

Na área "Esportes", torcedor encontra a transmissão ao vivo do canal Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Veja também: Melhor site para assistir futebol ao vivo grátis: veja 5 opções