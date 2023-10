Corinthians x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Corinthians e Flamengo se enfrentam, às 21h (horário de Brasília) deste sábado (7), pela 26ª rodada do Brasileirão 2023. O jogo acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e será transmitida ao vivo na TV fechada pelos canais SporTV e Premiere , cujo sinal em tempo real é retransmitido online no Globoplay . Para assistir, os interessados devem usar os dados de uma Conta Globo com os pacotes Globoplay + Canais ou Globoplay + Premiere para acessar a plataforma de streaming. O acesso pode ser feito pela versão web ou no app para Android e iPhone ( iOS ).

Após ser eliminado da Copa Sul-Americana, o Timão volta suas atenções para o Brasileirão, em que ocupa a 13ª posição. O Flamengo, atual quinto colocado, quer vencer para entrar na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores 2024. Abaixo, veja as prováveis escalações saiba como assistir a Corinthians x Flamengo ao vivo e online hoje.

Corinthians x Flamengo ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site Corinthians

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos (Matheus Bidu), Gabriel Moscardo, Maycon, Fausto Vera (Giuliano), Renato Augusto, Rojas (Wesley) e Yuri Alberto.

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Felipe Luís), Pulgar, Gerson, Thiago Maia (Victor Hugo), Arrascaeta (Éverton Ribeiro), Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

Corinthians x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). No canto superior direito, dê um clique no ícone de avatar para fazer login com os dados de uma Conta Globo ou assinar um plano do serviço;

No Globoplay, torcedor deve fazer login na Conta Globo ou assinar um plano pago para ter acesso à transmissão do clássico — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com o login concluído, vá na guia "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis;

Público deve entrar na área "Agora na TV", que oferece as transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora do duelo, entre no campo "Esportes” e escolha o sinal do SporTV ou Premiere para que a transmissão de hoje tenha início.

Dentro do campo de esportes, espectador acha a transmissão ao vivo e online dos canais SporTV ou Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Corinthians x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o aplicativo do Globoplay em seu celular e, na parte superior direita, pressione o ícone do avatar para poder fazer login com os dados de uma Conta Globo ou fazer uma assinatura;

Transmissão de Corinthians x Flamengo está disponível para os assinantes do Globoplay ao vivo e online por meio do app de celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima página, pressione o botão "Agora" para acessar a tela de transmissões ao vivo do streaming. No horário previsto, vá na área "Esportes" e selecione o canal SporTV ou Premiere.

Telespectador deve entrar na aba "Esportes" para acessar transmissão ao vivo nos canais SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

