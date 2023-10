Corinthians x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Corinthians e Santos se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (29), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, na Neo Química Arena, em São Paulo. O clássico será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere — cujo sinal em tempo real é disponibilizado online no Globoplay para assinantes do pacote Globoplay + Premiere . Para assistir, o público deve acessar o streaming em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Neste momento, o preço para se tornar assinante parte de R$ 39,90 por mês.

Após a vitória fora de casa contra o Cuiabá, o Timão quer seguir vencendo para subir na tabela. Já o Santos segue na luta para abrir distância do Z4. Abaixo, veja as prováveis escalações e saiba como assistir ao clássico entre Corinthians e Santos ao vivo hoje.

Corinthians x Santos ao vivo hoje: clássico do Brasileirão 2023 será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site Corinthians

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos (Matheus Bidu), Fausto Vera, Moscardo, Ruan Oliveira (Giuliano), Renato Augusto, Rojas (Romero) e Yuri Alberto.

Provável escalação do Santos

João Paulo, João Basso, Joaquim, Dodô, Lucas Braga, Rincón, Lucas Lima, Jean Lucas, Kevyson, Soteldo e Marcos Leonardo.

Jogos de hoje (29) do Brasileirão 2023

Goiás x Vasco: 16h, TV Globo, Premiere e Globoplay;

Athletico Paranaense x São Paulo: 16h, TV Globo, Rede Furacão e Globoplay;

Internacional x Coritiba: 18h30, Premiere e Globoplay;

Corinthians x Santos : 18h30, Premiere e Globoplay;

: 18h30, Premiere e Globoplay; Botafogo x Cuiabá: 20h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Corinthians x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e clique no ícone de avatar localizado no canto superior direito. Então, faça login com sua Conta Globo ou assine um pacote da plataforma;

Faça login no Globoplay ou assine um pacote com Premiere para ter acesso à transmissão do clássico paulista ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com login feito, entre na seção "Agora na TV" para poder visualizar as atuais transmissões ao vivo do streaming;

É preciso entrar na seção "Agora na TV" para encontrar as atuais transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora do duelo, acesse a área "Esportes" e, depois, selecione o sinal do Premiere para dar início à transmissão do clássico.

Na área "Esportes" do Globoplay, espectador assiste à transmissão ao vivo e online do canal Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Corinthians x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Entre no app do Globoplay e, na parte superior direita, toque no ícone do avatar para fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote;

Corinthians x Santos tem transmissão ao vivo e online para assinantes do Globoplay no app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Vá na guia "Agora" para encontrar a tela que oferece as transmissões ao vivo do serviço. No horário marcado, entre na seção "Esportes" e escolha o canal Premiere para assistir à partida do Brasileirão.

Acesse a aba "Esportes" e selecione o sinal do canal Premiere para assistir a Corinthians x Santos ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

