Coritiba x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Coritiba e Palmeiras fecham, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (22), a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto de alviverdes será transmitido ao vivo e online no Globoplay — streaming que disponibiliza o sinal do canal Premiere em tempo real. Para assistir à partida, os torcedores devem usar os dados de Conta Globo com assinatura do plano Globoplay + Premiere para acessar o streaming em sua versão web ou no app para celulares Android e iPhone (iOS). Para novos assinantes, os pacotes custam a partir de R$ 39,90 por mês no formato promocional anual.