Cruzeiro x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam, às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Com transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal Premiere, o confronto também pode ser assistido online pelos assinantes do Globoplay. Para acompanhar a partida, os torcedores devem acessar o serviço de streaming em sua versão web ou no app para celulares Android e iPhone (iOS) e fazer login usando os dados de uma Conta Globo com assinatura do plano Globoplay + Premiere. Para novos assinantes, o valor do registro parte de R$ 39,90 ao mês no pagamento promocional anual.