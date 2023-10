Cuiabá x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Cuiabá e Corinthians se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (25), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida decisiva para o Timão acontece na Arena Pantanal, em Mato Grosso ,e será transmitida ao vivo e online na TV fechada pelo Premiere — canal que tem seu sinal retransmitido em tempo real para assinantes do Globoplay . Quem quiser assistir ao jogo deve acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone ( iOS ), bastando utilizar os dados de uma Conta Globo com o pacote Globoplay + Premiere . No momento, a assinatura custa a partir de R$ 39,90 (x12 meses) na opção anual.

Na 11ª posição no campeonato, o Cuiabá está na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana 2024. Por outro lado, o Timão está em 15º lugar e quer vencer para abrir distância do Z4. Confira, a seguir, as possíveis escalações e saiba como acompanhar Cuiabá x Corinthians hoje ao vivo e online.

Cuiabá x Corinthians ao vivo hoje: duelo do Brasileirão 2023 será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Cuiabá

Provável escalação do Cuiabá

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme, Raniele, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Clayson, Derik Lacerda e Deyverson.

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos (Matheus Bidu), Fausto Vera, Moscardo, Ruan Oliveira (Giuliano), Renato Augusto, Rojas (Pedro Henrique) e Yuri Alberto.

Jogos de hoje (25) do Brasileirão 2023

Athletico-PR x América MG: 19h, TNT (menos PR), Cazé TV e Rede Furacão;

Bragantino x Atlético-MG: 19h, Premiere, Globoplay;

Fluminense x Goiás: 19h, Sportv, Premiere e Globoplay;

Cruzeiro x Bahia: 20h, Premiere e Globoplay;

Palmeiras x São Paulo: 20h, Premiere e Globoplay;

Cuiabá x Corinthians : 21h30, Premiere e Globoplay;

: 21h30, Premiere e Globoplay; Grêmio x Flamengo: 21h30, TV Globo e Globoplay.

Cuiabá x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre na página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Em seguida, vá no canto superior direito e dê um clique no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante do serviço;

Realize o login no Globoplay ou se torne assinante de um plano com Premiere para poder acompanhar o jogo do Corinthians ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, acesse a aba "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo e online disponíveis;

Abra a seção "Agora na TV" para descobrir quais as atuais transmissões online do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora marcada, vá no campo "Esportes" e, depois, escolha o canal Premiere para iniciar a transmissão do jogo do Corinthians.

Público acha a transmissão ao vivo e online do Premiere após acessar o campo "Esportes" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Cuiabá x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Acesse o app do Globoplay e, em seguida, vá na parte superior direita e pressione o ícone do avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou assinar um plano;

Assinantes do Globoplay tem acesso à transmissão de Cuiabá x Corinthians ao vivo e online no app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Feito isso, entre no campo "Agora" para acessar a tela que disponibiliza as transmissões ao vivo da plataforma. No horário agendado, vá na área "Esportes" e selecione o sinal do Premiere para acompanhar o duelo.