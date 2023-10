Desenrola Brasil: como renegociar dívidas online no site do programa

Já é possível renegociar dívidas diretamente pelo site do Desenrola Brasil. O programa do Governo Federal ganhou uma plataforma própria na última segunda-feira (9), em que os devedores da Faixa 1 — que recebem até dois salários mínimos ou estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) — podem quitar suas dívidas bancárias ou não bancárias negativadas de até R$ 5 mil. O pagamento pode ser feito por Pix , débito automático ou boleto e ainda é possível parcelar as quitações. Para utilizar a plataforma, é preciso ter uma conta G ov.br nos níveis prata ou ouro . A seguir, saiba como utilizar a página do Desenrola Brasil para pagar seus déficits.

Desenrola Brasil: como negociar dívidas com uma conta Gov.br — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como funciona o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa do Governo que permite renegociar dívidas bancárias e não bancárias. Entre essas despesas, estão incluídas contas de luz, água, educação e varejo. Para atingir o maior número de beneficiários, o sistema fará uma fila para as ofertas com opção de parcelamento, por ordem dos maiores descontos oferecidos pelos credores. Assim, os devedores terão até 20 dias para renegociar os valores com opção de parcelamento. Depois disso, a quitação ficará restrita ao pagamento à vista.

Para acessar o site oficial do Desenrola Brasil, basta fazer login com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. O sistema ficará disponível até o final do programa, que acontece no dia 31 de dezembro de 2023. A seguir, veja como se cadastrar no Desenrola Brasil e renegociar suas dívidas.

Desenrola Brasil: como pagar dívidas pelo programa

Passo 1. Acesse o site do Desenrola Brasil (https://desenrola.gov.br/home) e clique em "Entrar gom o Gov.br";

Acesse o site do Desenrola Brasil — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 2. Insira seu CPF e sua senha para fazer login na plataforma. Crie uma conta Gov.br se você ainda não tiver um cadastro;

Desenrola Brasil: faça login com sua conta Gov.br — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 3. Caso não tenha dívidas, você será redirecionado para a seguinte página.

Desenrola Brasil: se você não tiver dívidas, a página vai ficar assim — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 4. Caso tenha dívidas, elas serão exibidas e disponibilizadas para renegociação. Alguns déficits podem ser pagos apenas à vista, mas outros podem ser parcelados. Marque a caixinha "Adicionada à negociação" para selecionar as dívidas que você quer negociar e defina o tipo de pagamento na parte direita da tela;

Desenrola Brasil: caso você tenha dívidas, elas serão exibidas na página — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 5. Na próxima página, defina o banco com que você realizará o financiamento de sua dívida. Nesta parte, leia com atenção as propostas e selecione a que você preferir;

Desenrola Brasil: defina o banco com que realizará o financiamento — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 6. Agora, defina a data para vencimento da primeira parcela e clique em "Continuar";

Desenrola Brasil: defina a data da primeira parcela — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 7. Na próxima página, escolha a melhor opção de parcelamento para o seu bolso. Você também pode utilizar um simulador para testar um número personalizado de parcelas.

Desenrola Brasil: escolha a melhor opção de parcelamento — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 8. Informe todos os dados pessoais requeridos e clique em "Continuar";

Desenrola Brasil: insira os seus dados pessoais — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 9. Você será redirecionado para uma nova página com uma proposta atualizada. Leia com atenção e clique em "Continuar";

Desenrola Brasil: agora, basta fazer o pagamento — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 10. Escolha o método de pagamento. Pode ser via Pix, boleto ou débito automático;

Escolha o método de pagamento de sua dívida — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 11. Na próxima página, leia com atenção os detalhes do contrato. Se concordar com todos, marque a caixinha indicada na imagem abaixo e selecione "Assinar";

Desenrola Brasil: contrato — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Passo 12. Para finalizar o pagamento de sua dívida, insira o código enviado ao seu celular e clique em "Autorizar".

Desenrola Brasil: finalizar — Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Até quando vai o Desenrola Brasil?

A etapa do Desenrola Brasil para renegociação de dívidas vai até 31 de dezembro de 2023.

O Desenrola Brasil tem telefone?

O Desenrola Brasil não tem um telefone próprio. Para tirar dúvidas sobre o programa, os devedores podem acessar a página de Perguntas e Respostas sobre o Desenrola Brasil dentro do site do Ministério da Fazenda (www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/desenrola-brasil/perguntas-e-respostas-1/perguntas-e-respostas-devedor/Devedor). Também é possível entrar em contato com a ouvidoria do Ministério, ou procurar os canais de atendimento do banco com o qual estiver negociando.

