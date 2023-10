Eclipse lunar de 28 de outubro: veja horário e como assistir ao vivo

Um eclipse lunar parcial acontece neste sábado (28) e poderá ser assistido ao vivo em uma transmissão online do Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (ON/MCTI). O evento terá maior visibilidade nos estados do Nordeste, mas poderá ser visto em outras partes do país. O fenômeno ocorre quando uma parte do satélite penetra na sombra da terra, ficando parcial ou totalmente “escondida” às vistas de quem assiste. Confira, a seguir, o horário, onde será possível ver, as recomendações de segurança e como assistir ao eclipse parcial da Lua ao vivo neste sábado.

Eclipse lunar de hoje: como assistir ao vivo pela Internet — Foto: Reprodução/gettyimages

1. Como será o eclipse lunar?

O eclipse lunar ocorre de duas maneiras: quando a Lua entra na penumbra da Terra, ou seja, a sombra mais clara, que não afeta a visibilidade a olho nu, ou na umbra, a parte mais escura, em que ela não recebe luminosidade do Sol e fica “escondida”. Neste sábado, ela penetrará completamente na penumbra e parcialmente na umbra. Segundo o Observatório Nacional, apenas 6% da superfície lunar será coberta pela sombra mais escura, resultando em uma pequena porção da Lua “mordida” pela escuridão.

2. Qual o horário do eclipse lunar?

O eclipse terá início às 15h (horário de Brasília) deste sábado. De acordo com o site Time and Date, será possível ver a Lua “escondida” entre 16h38 e 17h52 (horário de Brasília). Neste momento, o satélite natural estará parcialmente coberto pela umbra, que é a sombra mais escura que a Terra faz sobre a Lua.

3. Onde será possível ver o eclipse lunar?

O eclipse lunar poderá ser vistos nos seguintes estados:

Ceará

Pernambuco;

Paraíba;

Alagoas;

Sergipe;

Rio Grande do Norte;

Parte de Minas Gerais;

Parte da Bahia;

Parte do Maranhão;

e parte do Piauí.

Nas outras regiões do país, o eclipse será penumbral, ou seja, não terá diferença a olho nu. Isso acontecerá porque a Lua já terá passado pela fase do eclipse parcial quando surgir no horizonte nessas regiões.

4. Pode olhar para o eclipse da Lua?

Segundo a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, qualquer pessoa pode olhar diretamente para a Lua para observar o eclipse deste sábado pelo tempo que quiser, sem precisar de precauções especiais como filtros de solda, por exemplo, como aconteceu no eclipse solar do último dia 14. Ela lembra apenas que o evento de hoje ocorre quando o Sol se põe, portanto, é recomendável procurar locais com boa visibilidade para o Leste, pois a Lua já nascerá com o eclipse em andamento.

5. Como assistir ao eclipse lunar ao vivo online

Passo 1. Acesse o canal do Observatório Nacional no YouTube (youtube.com/observatorionacional) e clique em “Ao Vivo”;

Passo 2. Clique no banner do vídeo do eclipse parcial da lua para acessar a transmissão;

Passo 3. A transmissão será iniciada e você poder assistir ao eclipse lunar ao vivo hoje;

Passo 4. Caso a live ainda não tenha começado, clique no botão “Receber notificações” para ser avisado quando o Observatório Nacional iniciar a transmissão.

Passo 5. Também será possível assistir ao eclipse lunar hoje ao vivo pela live do canal Time and Date no YouTube (youtube.com/watch?v=-YHKrphbKS0).

