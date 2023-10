Eclipse solar acontece hoje: veja como assistir ao vivo pela Internet

Um eclipse anular solar ocorre neste sábado (14) e estará visível em todo o país. No fenômeno, a lua se alinha entre o sol e a Terra, deixando visível apenas um “anel de fogo”. O evento astronômico poderá ser observado de forma completa em diferentes estados do Brasil, mas, como a observação a olho nu pode ser prejudicial à saúde, o recomendado é acompanhar o evento astronômico pela Internet. O Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (ON/MCTI), transmitirá o eclipse ao vivo por meio do seu canal no YouTube.