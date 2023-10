Fluminense x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Fluminense e Botafogo se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (8), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão 2023. Marcado para o Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o clássico será transmitido ao vivo no Globoplay — plataforma que retransmite online e de graça o sinal aberto da TV Globo. O streaming pode ser acessado em sua versão para o PC ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Basta usar os dados de uma Conta Globo, que é gratuita, para fazer login. Vale lembrar que, no mesmo horário, a TV Globo também transmite Palmeiras x Santos e Internacional x Grêmio, portanto, o sinal que estará liberado vai depender da região de acesso.