Fluminense x Goiás ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Fluminense e Goiás abrem a 29ª rodada do Brasileirão 2023 às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (25). O jogo será disputado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e transmitido ao vivo na TV fechada por Sportv e Premiere . A partida também será exibida online pelo Globoplay — streaming que retransmite em tempo real o sinal dos canais. Os torcedores devem usar os dados de uma Conta Globo com os planos Globoplay + Canais ou Globoplay + Premiere para acessar o site ou aplicativo da plataforma, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Os preços dos pacotes começam em R$ 42,90 e R$ 39,90, respectivamente.

Em nono lugar na competição, o Fluminense tenta vencer para se aproximar do G4. Por outro lado, o Goiás está uma posição à frente da zona de rebaixamento e quer a vitória para abrir distância do Z4. Saiba, abaixo, os prováveis jogadores titulares da partida e veja como assistir a Fluminense x Goiás ao vivo e online hoje.

Fluminense x Goiás ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida online no Globoplay

Provável escalação do Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon, Marcelo, André, Lima, Ganso, Keno, Arias e Cano.

Provável escalação do Goiás

Tadeu, Maguinho, Sidimar, Bruno Melo, Hugo, Meritão (Willian Oliveira), Morelli, Guilherme, Allano, João Magno e Palacios.

Jogos de hoje (25) do Brasileirão 2023

Athletico-PR x América MG: 19h, TNT (menos PR), Cazé TV e Rede Furacão;

Bragantino x Atlético-MG: 19h, Premiere, Globoplay;

Fluminense x Goiás : 19h, Sportv, Premiere e Globoplay;

: 19h, Sportv, Premiere e Globoplay; Cruzeiro x Bahia: 20h, Premiere e Globoplay;

Palmeiras x São Paulo: 20h, Premiere e Globoplay;

Cuiabá x Corinthians: 21h30, Premiere e Globoplay;

Grêmio x Flamengo: 21h30, TV Globo e Globoplay.

Fluminense x Goiás ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre na página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Depois, no canto superior direito, clique no ícone de avatar para fazer login usando uma Conta Globo ou se tornar assinante de um pacote;

No Globoplay, faça login com sua Conta Globo ou torne-se assinante de um plano que ofereça os canais SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Depois de logado, vá na guia "Agora na TV", que disponibiliza as transmissões ao vivo do streaming;

Acesse a área "Agora na TV" para visualizar as atuais transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora do jogo, acesse a área "Esportes", no menu lateral esquerdo, e selecione o canal SporTV ou Premiere para iniciar a transmissão de hoje.

Clique em "Esportes" e selecione a transmissão ao vivo do SporTV ou do Premiere, a depender do seu plano — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Fluminense x Goiás ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Acesse o aplicativo do Globoplay e toque no ícone do avatar, localizado no canto superior direito, para fazer login ou adquirir uma assinatura;

Fluminense x Goiás hoje: após se tornar assinante, torcedor acompanha o jogo ao vivo e online no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com login feito, toque na aba "Agora" para entrar na tela das atuais transmissões ao vivo. No horário combinado, vá no campo "Esportes" e escolha entre Sportv ou Premiere para assistir ao jogo.

Entre na área de esportes do Globoplay para ter acesso à transmissão ao vivo dos canais SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

