Fortaleza x Corinthians ao vivo: onde assistir à semifinal da Copa Sul-Americana

Fortaleza e Corinthians disputam, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (3), o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2023, na Arena Castelão, no Ceará. A partida vale vaga na final da competição e será exibida ao vivo e online para os assinantes do Star+ , streaming que retransmite o sinal em tempo real da ESPN . O serviço custa a partir de R$ 40,90 por mês e pode ser acessado em sua versão para o PC, ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Vale lembrar que o SBT também transmite o confronto na TV aberta.

No primeiro jogo, disputado em São Paulo, os times empataram pelo placar de 1 a 1. Desta vez, um novo empate leva a partida para os pênaltis. No entanto, quem vencer no tempo normal está classificado para a final da Copa Sul-Americana, que será disputada em 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai. Confira, a seguir, os prováveis titulares dos times e saiba como assistir a Fortaleza x Corinthians ao vivo e online no Star+.

Fortaleza x Corinthians ao vivo hoje: jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2023 será transmitido online no Star+ — Foto: Reprodução/Facebook Fortaleza

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Comente no Fórum do TechTudo

Provável escalação do Fortaleza

João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero.

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maycon, Fausto Vera (Giuliano), Renato Augusto, Rojas (Wesley) e Yuri Alberto.

Árbitro do jogo entre Fortaleza e Corinthians

A arbitragem do jogo entre Fortaleza e Corinthians pela Copa Sul-Americana 2023 será feita por Andres Rojas, da Colômbia.

Fortaleza x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre na página do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Feito isso, vá no banner do jogo da Copa Sul-Americana. Caso ele não esteja disponível, selecione a seção "ESPN";

Após entrar no Star+, torcedor deve entrar na seção do canal ESPN para visualizar a área de transmissões ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na etapa seguinte, encontre o campo "Esportes" e clique no ícone de bola de futebol;

Escolha o ícone de bola de futebol, dentro do campo de esportes, para acessar a transmissão do jogo entre Fortaleza e Corinthians — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, escolha a seção "Conmebol Sudamericana" e, depois, pressione o destaque do confronto entre Fortaleza e Corinthians;

Após dar um clique no banner de Fortaleza x Corinthians, público assiste à transmissão ao vivo e online no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. No horário da partida, a transmissão ao vivo será iniciada automaticamente.

A partir de 21h30, a transmissão ao vivo da semifinal da Copa Sul-Americana 2023 começa no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Fortaleza x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Star+ e faça login. Em seguida, toque no destaque de Fortaleza x Corinthians. Se ele não for exibido, pressione a aba da "ESPN". Depois, vá no ícone de bola de futebol;

Fortaleza x Corinthians será transmitido ao vivo e online pelo aplicativo do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na tela seguinte, pressione "Conmebol Sudamericana" e selecione o banner da semifinal da Copa Sul-Americana para que a transmissão comece na hora agendada.

Torcedor deve selecionar o banner do duelo de brasileiros para acompanhar a transmissão ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Veja também: Globoplay: veja preço dos planos, catálogo e detalhes da assinatura