Fortaleza x LDU ao vivo: onde assistir à final da Copa Sul-Americana online

Fortaleza e LDU se encontram na final da Copa Sul-Americana 2023, às 17h (horário de Brasília) deste sábado (28). Marcada para o Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, a partida decisiva será transmitida ao vivo e online para os assinantes do Star+ — serviço de streaming que exibe em tempo real o sinal aberto da ESPN. Com preços a partir de R$ 40,90 por mês, a plataforma pode ser acessada em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Vale lembrar que o SBT também transmite o duelo na TV aberta.