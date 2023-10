Goiás x Vasco ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Goiás e Vasco se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (29), em partida decisiva da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo acontece no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), com transmissão ao vivo e online no Globoplay — serviço que retransmite gratuitamente o sinal aberto da TV Globo. Para assistir, os torcedores que já possuem uma Conta Globo devem acessar o streaming em sua versão web ou no app disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Lembrando que, simultaneamente, a TV Globo também transmite Athletico-PR x São Paulo, então, o usuário terá acesso ao sinal a um dos jogos dependendo da sua região.