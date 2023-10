Grêmio x Athletico-PR ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Grêmio e Athletico-PR se enfrentam, nesta quarta-feira (18), às 19h (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão 2023. O jogo acontece na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, e será transmitido ao vivo pelo Sportv. A partida também pode ser assistida online pelo Globoplay, streaming que retransmite o sinal do canal para assinantes do pacote Globoplay + Canais ao vivo, que custa a partir de R$ 42,90 ao mês. Para assistir, o torcedor deve acessar o site ou aplicativo do serviço, disponível para Android e iPhone (iOS), e fazer login com sua Conta Globo.