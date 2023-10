Holanda x França ao vivo: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Eurocopa

Holanda e França se enfrentam, às 15h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira (13), em jogo válido pela sétima rodada do grupo B das Eliminatórias da Eurocopa, que será disputada em 2024 na Alemanha. O confronto acontece na Johan Cruijff Arena, na Holanda, e contará com transmissão ao vivo e online para os assinantes do Star+ — streaming que disponibiliza o sinal em tempo real do canal ESPN. A plataforma é paga, custa a partir de R$ 40,90 no pagamento mensal e pode ser acessada em sua versão web ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).