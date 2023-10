I Wanna Be Tour: como comprar ingressos para festival com Simple Plan

Será possível comprar ingressos para o I Wanna Be Tour diretamente pela Internet, por meio do site da Eventim. O festival trará shows do Simple Plan e de outros grandes nomes do emo nacional e internacional para cinco capitais do país — São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (4), com preços a partir de R$ 140 (meia-entrada), e as apresentações ocorrem entre 2 e 10 de março de 2024. No line-up, destacam-se ainda bandas como A Day to Remember, All Time Low e The All-American Rejects.