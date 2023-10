Internacional x Coritiba ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Internacional e Coritiba se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (29), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo de hoje acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e será transmitido ao vivo e online no Globoplay — serviço que retransmite em tempo real o sinal do canal Premiere . Para assistir, os assinantes do pacote Globoplay + Premiere devem acessar a plataforma em sua versão web ou no app para celulares Android e iPhone ( iOS ). Atualmente, o preço do plano parte de R$ 39,90 mensais.

Na 11ª posição na tabela do Brasileirão, o Colorado busca a vitória na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana 2024. Por outro lado, o Coxa é o penúltimo colocado e está na briga para sair do Z4. Descubra, abaixo, as prováveis escalações dos times e confira como assistir a Internacional x Coritiba ao vivo pelo PC ou celular.

Internacional x Coritiba ao vivo hoje: jogo do Brasileirão 2023 será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site Coritiba

Provável escalação do Internacional

Rochet, Bustos, Vitão, Nico Henrnadez, Renê, Mauricio, Aránguiz, Johnny, Carlos de Pena (Igor Gomes), Alan Patrick e Valencia.

Provável escalação do Coritiba

Gabriel, Natanael, Jean Pedroso, Thalisson (Henrique), Victor Luis, Maurício, Matheus Bianqui, Sebastian Gómez, Marcelino Moreno, Slimani e Robson.

Jogos de hoje (29) do Brasileirão 2023

Goiás x Vasco: 16h, TV Globo, Premiere e Globoplay;

Athletico Paranaense x São Paulo: 16h, TV Globo, Rede Furacão e Globoplay;

Internacional x Coritiba : 18h30, Premiere e Globoplay;

: 18h30, Premiere e Globoplay; Corinthians x Santos: 18h30, Premiere e Globoplay;

Botafogo x Cuiabá: 20h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Internacional x Coritiba ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Depois, faça login com sua Conta Globo ou adquira uma assinatura da plataforma;

Entre no Globoplay e faça login ou torne-se assinante de um pacote com Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Clique na guia "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis no streaming;

Entre em "Agora na TV", página que reúne as transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora marcada, acesse a seção "Esportes" e, em seguida, selecione o Premiere para assistir ao jogo de hoje do Brasileirão.

Na área de "Esportes" do Globoplay, escolha o canal Premiere para assistir a Internacional x Coritiba ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Internacional x Coritiba ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Globoplay. Na página inicial, toque no ícone de avatar na parte superior direita. Então, digite seu e-mail e senha cadastrados ou assine um plano do Globoplay com Premiere;

Internacional x Coritiba ao vivo: jogo de hoje do Brasileirão será exibido online para assinantes do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Pressione a guia "Agora" para acessar as transmissões ao vivo do streaming. No horário previsto, entre no campo "Esportes" e escolha o sinal do canal Premiere para assistir ao confronto.

Abra a seção de "Esportes" do Globoplay para acessar a transmissão ao vivo do jogo do Brasileirão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

