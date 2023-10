Internacional x Fluminense ao vivo: onde assistir à semifinal da Libertadores

Internacional e Fluminense se reencontram, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (4), para o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores da América 2023. A partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), com transmissão ao vivo na TV Globo, cujo sinal aberto é disponibilizado online pelo Globoplay. Para assistir, os torcedores devem acessar o streaming com uma Conta Globo, que é gratuita, em sua versão web ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Vale lembrar que, além do Globoplay, o Paramount+ também transmite o jogo decisivo para seus assinantes.