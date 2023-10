Internacional x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Internacional e Santos jogam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (22), pela 28ª rodada do Brasileirão 2023, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto da segunda parte da tabela será transmitido ao vivo e online no Globoplay — serviço que disponibiliza o sinal aberto da TV Globo. Para assistir, basta acessar o streaming em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e fazer login com os dados de uma Conta Globo, que é gratuita. Vale lembrar que, ao mesmo tempo, a emissora fará a transmissão de Flamengo x Vasco e Atlético-MG x Cruzeiro, portanto, o sinal a que o usuário terá acesso vai depender da sua região.