Jogos Pan-Americanos 2023 ao vivo: onde assistir às partidas do Brasil de graça

Os jogos Pan-Americanos 2023 acontecem na cidade de Santiago, no Chile, e podem ser assistidos ao vivo e online pela Internet. A transmissão das partidas do Brasil está disponível de graça e em tempo real por meio do canal do Time Brasil e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube. A competição teve início no último dia 20, mas desde o dia 18 a delegação brasileira já participa dos eventos esportivos. A equipe nacional é composta por mil integrantes e 600 atletas de diversas modalidades. Confira, a seguir, como assistir às partidas do Brasil no Pan 2023 ao vivo e online.