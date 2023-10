Lessy: tudo sobre app com descontos em supermercados e lojas

O aplicativo Lessy, disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), chegou ao mercado brasileiro e promete auxiliar os consumidores na hora de encontrar os melhores descontos. A plataforma possui diversas parcerias com supermercados e varejistas e mostra preços atualizados para usuários economizarem nas compras. Além disso, as ofertas divulgadas podem ser visualizadas diretamente no perfil de cada empresa de forma simplificada. O app ainda conta com alguns recursos para facilitar a busca por novos produtos e a verificação da validade dos preços de cada um deles. A seguir, confira tudo sobre o app de descontos Lessy.

Lessy é uma plataforma que informa sobre descontos atualizados em lojas parceiras — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O que é Lessy?

Lessy é um aplicativo que ajuda o usuário a encontrar descontos e promoções em produtos comercializados em lojas de varejo. A plataforma, que iniciou suas operações no Leste Europeu há 10 anos e tem parceria com mais de 700 lojas ao redor do mundo, iniciou suas atividades no Brasil em setembro deste ano e contabilizou 300 mil downloads no país. A empresa deve continuar a expansão até 2024 para países como Turquia, México e Colômbia.

Como funciona o app Lessy?

A plataforma funciona através de diversos catálogos com todos os supermercados e lojas cadastrados. O Lessy utiliza uma tecnologia que permite a integração e a constante atualização das informações repassadas pelas empresas vendedoras, o que permite que usuários possam conferir preços promocionais e ofertas vigentes. O contato com os parceiros se dá através de um canal específico, no qual é possível averiguar constantemente os produtos previamente cadastrados. Além disso, a atualização da aplicação é feita frequentemente para evitar divergências entre os valores fornecidos pelas empresas no app e os das lojas físicas.

Como usar o app Lessy?

O uso do Lessy é simples, pois ele não exige a realização de um cadastro para a sua utilização. Ao abrir o aplicativo, o usuário pode visualizar uma série de produtos em desconto por categoria e por lojas cadastradas na região onde ele está localizado. Também é possível realizar buscas diretas por produtos e adicionar filtros para encontrar apenas aqueles desejados, como os adicionados mais recentemente, melhor preço e com descontos ativos. Além disso, é permitido favoritar os produtos e as lojas mais buscados pelo usuário, apenas com um clique sobre qualquer um deles, o que facilita na hora de encontrar promoções mais rapidamente no app.

Aplicativo Lessy possui busca por produtos com descontos em supermercados — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O que fazer se o preço do app estiver diferente na loja?

O Lessy possui um sistema que registra a data de validade dos descontos cadastrados pelas empresas varejistas. Esse recurso permite que usuários não façam compras de produtos com preços divergentes. Porém, caso algum usuário identifique algum preço diferente na loja, ele tem a opção de fazer um registro fotográfico do ocorrido e enviar para a plataforma para que ela faça algum tipo de acordo com o supermercado.

