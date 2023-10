Mega-Sena 2645 acumulada: como jogar e assistir ao sorteio online

A Mega-Sena 2645 será sorteada na noite desta terça-feira (17), às 20h (horário de Brasília), pela Caixa Econômica Federal. O evento deve pagar o valor acumulado de R$ 34 milhões, já que o concurso 2644 (que deu 22 - 30 - 17 - 04 - 49 - 28) não houve ganhadores. Para assistir ao novo sorteio, usuários podem acompanhar a transmissão ao vivo e oficial no canal do YouTube da Caixa. A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) em uma casa lotérica ou pela Internet, por meio do site da Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) ou do aplicativo disponível para celular Android ou iOS (iPhone). A seguir, saiba como apostar na Mega-Sena 2645 online e veja o passo a passo para assistir ao sorteio.