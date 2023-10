Melhor horário para postar no TikTok: veja como bombar suas publicações

O TikTok permite que o usuário descubra o melhor horário para postar seus vídeos de acordo com o próprio engajamento, ou seja, a hora em que os seguidores estão mais ativos no aplicativo. A estatística está disponível para pessoas que possuem uma conta Pro — equivalente a uma conta comercial do Instagram —, que pode ser de Criador de Conteúdo ou de perfil Corporativo. A plataforma também exibe os melhores dias para publicação, novamente de acordo com a utilização do público. Vale dizer que estes relatórios só estão disponíveis para contas com mais de 100 seguidores. Além das dicas personalizadas, algumas horas e dias da semana costumam trazer mais engajamento, como indicam sites especializados.