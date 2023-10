Mensagem programada no WhatsApp: veja como fazer no Android

É possível programar mensagens no WhatsApp através do aplicativo SKEDit, disponível para aparelhos Android . Apesar de não ser possível fazer a ação de forma nativa no Android e nem nos dispositivos da Apple , existe a possibilidade de fazer o download da ferramenta diretamente na Google Play Store , enquanto usuários de iPhone conseguem programar mensagens pelo app Atalhos. O recurso pode ajudar a manter lembretes sobre pagamentos, ou mesmo enviar mensagens de cumprimento a familiares e pessoas conhecidas. A seguir, confira o tutorial para programar mensagens no WhatsApp de dispositivos Android.

Mensagens do WhatsApp podem ser programadas para envio conforme interesse do usuário — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como enviar mensagem programada no WhatsApp

Passo 1. Abra a Play Store e digite “Skedit” após clicar sobre “Pesquisar apps e jogos”, opção localizada na barra superior da loja. Na sequência clique em “Instalar”.

Download do aplicativo SKEDit na Google Play Store — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Abra o aplicativo e clique no ícone de “+”, localizado na região inferior do app. Depois clique na opção “WA”.

Seleção do WhatsApp no aplicativo SKEDit para programar mensagens — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Será necessário selecionar os contatos do WhatsApp. Para isso, clique no ícone “WA” novamente, que agora está localizado na parte esquerda da tela, no campo “Adicionar destinatários”. Permita que o app visualize os contatos selecionados com um clique em “Ativar acessibilidade”.

Ativação de recurso de acessibilidade no aplicativo SKEDit — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Na tela seguinte, pressione “SKEDit” e clique no cursor deslizante para ativá-lo.

Ativação da API do serviço de acessibilidade do WhatsApp para programação de mensagens no SKEDit — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 5. Será preciso ainda dar a permissão de “Aparecer no Topo” ao app, com um clique em "OK", e depois mais uma vez clicar no ícone deslizante correspondente ao SKEDit na tela seguinte.

Ativação da permissão de Aparecer no Topo para o aplicativo SKEDit — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 6. Agora será possível selecionar o contato desejado com um clique em “OK”. O usuário será redirecionado ao WhatsApp para escolhê-lo.

Seleção de contatos do WhatsApp para envio de mensagens programadas com o app SKEDit — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 7. Digite a mensagem programada em “Mensagem”. Depois é possível adicionar algum anexo com um clique no ícone de clipe, agendar a data e horário de envio, assim como ativar a função de confirmar o envio da mensagem em “Perguntar-me antes de enviar”. Por fim, clique no ícone localizado na parte superior da tela para finalizar o procedimento.

Configurações de mensagens programadas para o WhatsApp no aplicativo SKEDit — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Wati.

