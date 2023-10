Mundial de LOL 2023: como assistir aos jogos da fase suíça do torneio

O Mundial de League of Legends continua com transmissão em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e YouTube. Vale lembrar que a edição deste ano acontece na Coreia do Sul, o que faz com que as partidas ocorram durante a madrugada no horário de Brasília. A seguir, confira todo o cronograma da fase suíça e como assistir à competição.