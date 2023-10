Mundial de LOL 2023: como assistir aos jogos da LOUD na fase de entrada

O Mundial de LOL 2023 começa com sua fase de entrada, o Play-In, nesta terça-feira (10). A primeira etapa do maior torneio de League of Legends acontece até domingo (15) e define as duas equipes que ficarão com as últimas vagas restantes no palco principal do evento, a fase suíça. Assim como em edições passadas, o Brasil terá apenas uma equipe representante: a LOUD. Campeã da segunda etapa do CBLOL 2023, a organização voltará a representar o país na competição e busca se juntar às 16 melhores equipes do mundo na fase principal.