Napoli x Real Madrid ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Napoli e Real Madrid se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (3), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da UEFA Champions League 2023/2024. Marcado para o Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, o confronto terá transmissão ao vivo e online para os assinantes do HBO Max — por meio da retransmissão do sinal do canal TNT Sports. Para assistir, o público deve acessar o streaming em sua versão web ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). No momento, o valor da assinatura parte de R$ 34,90 no formato de pagamento mensal.