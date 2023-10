Netflix não compatível? Veja possíveis causas e como resolver o erro

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução transmitindo do notebook para a TV? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A mensagem “Seu dispositivo não é compatível com essa versão” é uma resposta automática, gerada pela própria Google Play Store . Ela significa que o aplicativo a ser baixado não está disponível na região do usuário ou não foi projetado para o tamanho de tela ou versão de Android do aparelho. Geralmente, os desenvolvedores segmentam os apps para dispositivos específicos levando em consideração o tamanho, o provedor de serviços móveis, a região e outros fatores.

iPhones com o sistema iOS da versão 13.0 ou anterior não são compatíveis com o app da Netflix. No entanto, se o usuário tiver um iPhone mais moderno e fizer a instalação do aplicativo em seu novo dispositivo, caso esteja com o Apple ID logado em ambos os aparelhos, conseguirá instalar a versão anterior do app da Netflix no iPhone antigo. Vale lembrar que se a versão do iOS for inferior a 5.0, será preciso usar outro aparelho para assistir à Netflix.