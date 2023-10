Newcastle x PSG ao vivo: como assistir ao jogo da Champions League

Newcastle e PSG fazem, às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (4), um jogo válido pela segunda rodada do Grupo F da UEFA Champions League 2023/2024. A partida, que acontece no Estádio St. James' Park, na Inglaterra, contará com transmissão ao vivo e exclusiva no HBO Max — streaming que exibe jogos de futebol online para seus assinantes. Os interessados em acompanhar devem acessar a plataforma em sua versão para o PC ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A assinatura custa a partir de R$ 34,90 no pagamento mensal.