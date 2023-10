Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Palmeiras e Atlético-MG fazem, às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (19), um jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Disputada no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, a partida será transmitida ao vivo e online no Globoplay — por meio do sinal em tempo real do canal Premiere. Para assistir, é preciso ser assinante do pacote Globoplay + Premiere para poder acessar a plataforma em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone (iOS). Atualmente, a assinatura está custando a partir de R$ 39,90 (x12 meses) no formato promocional anual.