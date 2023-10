Palmeiras x Bahia ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Palmeiras e Bahia se enfrentam, neste sábado (28), pela 30ª rodada do Brasileirão 2023. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 19h (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere , mas os torcedores poderão assistir pela Internet por meio do Globoplay . O streaming retransmite o sinal da emissora em tempo real para assinantes do pacote Globoplay + Premiere , que custa a partir de R$ 39,90 por mês. Para assistir, basta acessar o site ou app do serviço, disponível para Android e iPhone ( iOS ) e fazer login.

Atual terceiro colocado da competição, o Palmeiras chega ao confronto com 50 pontos e busca a vitória para se aproximar do líder Botafogo. Já o Bahia, na 15ª posição, precisa ganhar para se afastar da zona de rebaixamento. Confira, a seguir, as prováveis escalações dos times e saiba como assistir a Palmeiras e Bahia ao vivo hoje.

Palmeiras x Bahia ao vivo hoje

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Fabinho, Richard Rios e Raphael Veiga; Kevin, Endrick e Rony.

Provável escalação do Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Cándido; Rezende, Yago Felipe, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo.

Jogos de hoje (28) do Brasileirão 2023

Palmeiras x Bahia : 19h, Premiere e Globoplay;

: 19h, Premiere e Globoplay; América-MG x Grêmio: 19h, Premiere e Globoplay;

Atlético-MG x Fluminense: 21h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Palmeiras x Bahia ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) e faça login com sua Conta Globo ou assine um pacote com Premiere. Na hora da partida, clique em “Agora na TV”, no menu superior;

Palmeiras e Bahia ao vivo hoje

Passo 2. Com a transmissão aberta, clique em “Esportes", no menu da lateral esquerda, e selecione o Premiere no guia de canais;

Premiere

Passo 3. A transmissão será iniciada e você poderá assistir a Palmeiras e Bahia ao vivo.

Globoplay transmite Palmeiras e Bahia ao vivo hoje

Palmeiras x Bahia ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app do Globoplay e faça login ou adquira um pacote do serviço. No horário do jogo, toque em “Agora”, no menu inferior. Com a transmissão aberta, selecione a opção “Esportes”;

Jogo do Palmeiras será transmitido ao vivo e online pelo app do Globoplay

Passo 2. Toque em “Premiere” no guia de canais. A transmissão será iniciada imediatamente e você poderá assistir a Palmeiras e Bahia ao vivo no celular.

Premiere

