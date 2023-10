Palmeiras x Boca Juniors ao vivo: onde assistir à semifinal da Libertadores

Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (5), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América 2023. Disputada no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, a partida será transmitida ao vivo para os assinantes do Star+ por meio da retransmissão online do canal ESPN em tempo real. O streaming pode ser acessado em sua versão para o PC, ou no aplicativo para Android e iPhone ( iOS ). A assinatura da plataforma tem planos com valores a partir de R$ 40,90 por mês.

Na jogo de ida, que foi na Argentina, os times empataram pelo placar de 0 a 0. Desta vez, um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Se houver vitória no tempo normal, o vencedor se torna finalista da Copa Libertadores 2023. A decisão do torneio está marcada para o dia 4 de novembro, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A seguir, confira a possível escalação dos times e saiba como assistir a Palmeiras x Boca Juniors ao vivo e online hoje.

Palmeiras x Boca Juniors ao vivo hoje: segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores 2023 será transmitida online no Star+ — Foto: Reprodução/Site Palmeiras

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Comente no Fórum do TechTudo

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Artur, Mayke (John John) e Rony.

Provável escalação do Boca Juniors

Sergio Romero, Advíncula, Figal, Rojo, Fabra, Ezequiel Fernandez, Ignacio Fernandez, Barco, Medina (Nicolás Valentini), Merentiel (Janson) e Edinson Cavani.

Arbitragem do jogo entre Palmeiras e Boca Juniors pela Libertadores

A arbitragem do duelo entre Palmeiras e Boca Juniors pela semifinal da Libertadores 2023 é de responsabilidade de Andrés Matonte, do Uruguai.

Palmeiras x Boca Juniors ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Depois, clique no banner da partida. Caso ele não esteja disponível, selecione a guia "ESPN";

Público deve acessar a guia "ESPN", no Star+, para visualizar a transmissão de Palmeiras x Boca Juniors ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima página, ache a seção "Esportes". Nela, escolha o ícone de bola de futebol;

Para seguir no procedimento, escolha o ícone de bola de futebol — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Em seguida, toque na opção "Conmebol Libertadores" e dê um clique no destaque de Palmeiras x Boca Juniors;

Dentro da área da Libertadores, torcedor deve selecionar o banner correspondente ao jogo do Palmeiras x Boca Juniors — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Na hora marcada, a transmissão ao vivo do jogo do Palmeiras terá início imediato.

A partir das 21h30, o confronto decisivo pela Libertadores será exibido ao vivo e online no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Palmeiras x Boca Juniors ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Star+ no Android ou iPhone (iOS) e faça login. Mais uma vez, selecione o destaque do confronto de hoje. Caso você não o veja, pressione a aba "ESPN". Então, vá no ícone de bola de futebol;

Palmeiras x Boca Juniors tem transmissão ao vivo e online oferecida para os assinantes do Star+ no app do celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, vá no campo "Conmebol Libertadores" e toque no destaque de Palmeiras x Boca Juniors. Assim, a transmissão começará no horário previsto.

Basta pressionar no destaque de Palmeiras x Boca Juniors para assistir ao duelo da Libertadores ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Veja também: Melhor site para assistir futebol ao vivo grátis: veja 5 opções