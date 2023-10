Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir à final da Libertadores Feminina

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 20h30 (horário de Brasília), pela final da Libertadores Feminina. O jogo será realizado no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, na Colômbia, e terá transmissão do Sportv 2. Pela Internet, será possível assistir à partida pelo Globoplay, que retransmite o sinal da emissora para assinantes do pacote Globoplay + Canais Ao Vivo. A disputa pelo título também poderá ser acompanhada pelo canal GOAT no YouTube. Confira, a seguir, as prováveis escalações e como assistir a Palmeiras e Corinthians ao vivo e online.